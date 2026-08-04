Путин разрешил сделки с рядом ВИЭ-структур в связи с прекращением договора между Fortum и "Роснано"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил совершение сделок с долями ряда российских ветроэнергетических структур в связи с прекращением договора инвестиционного товарищества "Фонд развития ветроэнергетики". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В список попали следующие ООО: "Ветропарки ФРВ", "Восьмой Ветропарк ФРВ", "Двенадцатый Ветропарк ФРВ", "Девятый Ветропарк ФРВ", "Десятый Ветропарк ФРВ", "Одиннадцатый Ветропарк ФРВ", "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ", "Седьмой Ветропарк ФРВ", "Четырнадцатый Ветропарк ФРВ", "Шестнадцатый Ветропарк ФРВ", "Шестой Ветропарк ФРВ", перечислено в документе.

Текущие владельцы почти всех перечисленных компаний на данный момент скрыты (кроме "Ветропарки ФРВ" и "Девятый Ветропарк ФРВ", которые, согласно ЕГРЮЛ, учреждены договором инвестиционного товарищества). Все компании управляются через УК "Ветроэнергетика".

Упомянутый в распоряжении "Фонд развития ветроэнергетики" - совместный инвестфонд, созданный в 2017 г. на паритетной основе ПАО "Форвард Энерго" (на тот момент - ПАО "Фортум", российская структура финского Fortum) и группой "Роснано", управление которым осуществлялось через УК "Ветроэнергетика". На момент основания портфель проектов фонда в возобновляемой энергетике составлял 1823 МВт.

В 2021 г. стороны сообщили, что СП прекращает свое существование, а "Фортум" создаст новое СП с Газпромбанком, куда перейдут совместные проекты почти на 1,3 ГВт. При этом "Роснано" продолжит сотрудничество с энергокомпанией в рамках проектов на 1,4 ГВт.

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард Энерго" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику. В 2023 г. Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в своей отчетности.

"Форвард Энерго" остается активным участником рынка возобновляемой энергетики в России. В частности, в августе 2025 г. компания выиграла право строительства объектов ветроэнергетики мощностью 150 МВт в Амурской области в рамках конкурсного отбора ДПМ ВИЭ.