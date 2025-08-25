Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский энергосервисный актив финского Fortum АО "Челябэнергоремонт" передан во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ президента РФ опубликован в понедельник.

В управление Росимуществу передается 314,9 млн обыкновенных акций АО "Челябэнергоремонт", что составляет 100% уставного капитала компании. На конец 2024 г. Fortum был единственным акционером "Челябэнергоремонта", говорится в отчете компании.

Основным видом деятельности "Челябэнергоремонта" является ремонт электрооборудования, деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, изготовление запасных частей для ремонта электростанций, перечислено в отчете.

Выручка "Челябэнергоремонта" по РСБУ за 2024 г. составила 1,95 млрд руб., чистая прибыл - 10,62 млн руб.

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В РФ финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард энерго" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику.

В 2023 г. Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в своей отчетности. Позже компания сообщала, что больше не ведет деятельность в РФ, не планирует возвращаться в страну и намерена возобновить процесс продажи активов в качестве первоочередной опции, как только это станет возможно.

Fortum на данный момент также участвует в двух судебных процессах, связанных с РФ. Первый иск был подан к стране с требованием компенсировать инвестиции и стоимость акций "Форвард энерго". Второй касается внутригрупповых займов на сумму около 600 млн евро, выданных российской "дочке".