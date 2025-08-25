Поиск

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский энергосервисный актив финского Fortum АО "Челябэнергоремонт" передан во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ президента РФ опубликован в понедельник.

В управление Росимуществу передается 314,9 млн обыкновенных акций АО "Челябэнергоремонт", что составляет 100% уставного капитала компании. На конец 2024 г. Fortum был единственным акционером "Челябэнергоремонта", говорится в отчете компании.

Основным видом деятельности "Челябэнергоремонта" является ремонт электрооборудования, деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, изготовление запасных частей для ремонта электростанций, перечислено в отчете.

ЭкономикаРосимущество получило во временное управление доли иностранцев в "Юнипро" и "Фортуме"Читать подробнее

Выручка "Челябэнергоремонта" по РСБУ за 2024 г. составила 1,95 млрд руб., чистая прибыл - 10,62 млн руб.

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В РФ финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард энерго" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику.

В 2023 г. Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в своей отчетности. Позже компания сообщала, что больше не ведет деятельность в РФ, не планирует возвращаться в страну и намерена возобновить процесс продажи активов в качестве первоочередной опции, как только это станет возможно.

Fortum на данный момент также участвует в двух судебных процессах, связанных с РФ. Первый иск был подан к стране с требованием компенсировать инвестиции и стоимость акций "Форвард энерго". Второй касается внутригрупповых займов на сумму около 600 млн евро, выданных российской "дочке".

Fortum Росимущество Челябэнергоремонт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });