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ВТБ удержал часть дивидендов за 2025 г. в обеспечение взысканий с Bank of New York Mellon

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ВТБ удержал выплату части дивидендов за 2025 год в размере 272 млн рублей в рамках обеспечительных мер по выигранному иску к Bank of New York Mellon, следует из материалов кредитной организации.

Банк во вторник сообщил, что перечислил дивиденды по итогам 2025 года на сумму 31,8 млрд рублей в пользу частных инвесторов, указав при этом, что обязательство исполнено на 99,15%. Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме ВТБ назвал исполнение определения суда.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе банка, ВТБ исполнил определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 8 июля 2026 года о принятии обеспечительных мер в деле по иску ВТБ к Bank of New York Mellon Corporation.

В ноябре 2025 года суд удовлетворил иск ВТБ к американскому банку о взыскании $14,6 млн убытков. После введения санкций против российского банка в 2022 году Bank of New York Mellon перечислил эти средства на специальный счет управления по контролю за иностранными активами США (OFAC Suspense Account). В начале 2024 года ВТБ потребовал от Bank of New York Mellon вернуть средства, однако ответа не получил. В суде при этом ответчик настаивал, что ВТБ должен обращаться за разблокировкой средств напрямую в OFAC. Суд удовлетворил иск российского банка и взыскал с Bank of New York Mellon замороженную сумму в размере $14,3 млн, а также упущенную выгоду на сумму $300 тыс.

Как следует из материалов суда, в начале июля ВТБ обратился в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в рамках этого спора. Суд 8 июля удовлетворил ходатайство банка и запретил производить выплату дивидендов за 2025 год в размере 272,5 млн рублей в совокупности на 28 млн обыкновенных акций на счета номинальных держателей НРД, Райффайзенбанка и Ситибанка, причитающихся Bank of New York Mellon Corporation.

Суд запретил НРД, Ситибанку и Райффайзенбанку переводить дивиденды за 2025 год по акциям ВТБ на лицевые счета (счета депо) Bank of New York Mellon Corporation, а также наложил арест на дебиторскую задолженность - дивидендные выплаты ВТБ за 2025 год в размере, подлежащем выплате на счета номинальных держателей в пользу Bank of New York Mellon.

Акционеры ВТБ на годовом собрании в июне одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 125,5 млрд рублей (25% от чистой прибыли банка по МСФО). Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 9,71 рубля, дата дивидендной отсечки - 20 июля 2026 года. На государство, которому принадлежит 74,45% акций банка, приходится 93,4 млрд рублей выплат, которые, согласно президентскому указу, пойдут на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК, находится в доверительном управлении ВТБ).

ВТБ Bank of New York Mellon
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