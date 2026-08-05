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Европейские рынки акций закрылись в плюсе во вторник

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили в плюсе торги во вторник на фоне падения цен на нефть, инвесторы изучали финансовые результаты и прогнозы компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,73% - до 656,86 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,2%, германский DAX - 0,77%, итальянский FTSE MIB - 1,26%, французский CAC 40 - 0,61%, испанский IBEX 35 - 0,21%.

Представители полупроводникового сектора продемонстрировали позитивную динамику, в том числе BE Semiconductor Industries (+8,1%), ASML Holding, Infineon Technologies (+3,7% у обеих), STMicroelectronics (+3,6%) и ASM International (+2%).

Заметно нарастили капитализацию горнодобывающие Glencore (+2,2%), Antofagasta (+6,9%), Anglo American (+5,5%), Rio Tinto (+3,2%) и Endeavour Mining (+3,4%).

Бумаги оборонных подрядчиков также повысились в цене, в том числе Leonardo - на 3,3%, Rheinmetall - на 2,2%, Babcock International - на 3%, BAE Systems - на 1,9%, Thales - на 3,4%.

Рыночная стоимость Bayer увеличилась на 2,4%. Германский химический и фармацевтический концерн получил чистую прибыль во втором квартале против убытка годом ранее, а его выручка оказалась лучше ожиданий рынка. При этом глава компании Билл Андерсон исключил разделение бизнеса компании в ближайшее время.

Акции BP Plc подешевели на 4,9%, хотя британская нефтяная компания нарастила чистую прибыль более чем вдвое в апреле-июне, а скорректированная прибыль превзошла прогнозы аналитиков.

Падение цен на нефть также оказало давление на Shell (-2,5%) и TotalEnergies (-2,9%).

Капитализация Zalando рухнула на 13,4%. Германский онлайн-ритейлер ухудшил годовой прогноз, а его результаты за минувший квартал оказались слабее оценок экспертов.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa упала на 8,2%. Авиаперевозчик зафиксировал резкое сокращение чистой прибыли во втором квартале из-за подорожания авиатоплива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

HSBC Holdings уменьшил капитализацию на 0,8%, несмотря на позитивную отчетность. Британский банк отчитался о росте чистой прибыли в 1,7 раза в минувшем квартале, а также объявил buyback на $1 млрд.

Котировки акций британского производителя медицинского оборудования Smith & Nephew снизились на 6,2%, после того как он ухудшил оценку роста продаж по итогам года.

Сократилась рыночная стоимость производителей товаров класса люкс Kering (на 3,2%), LVMH (на 0,4%) и Hermes International (на 0,3%).

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