Выручка "Черкизово" по МСФО в I полугодии выросла на 3,5%, до 141,6 млрд руб.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом полугодии этого года составила 141,6 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Скорректированная чистая прибыль составила 10,1 млрд рублей по сравнению с 1,4 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 37,7%, до 27,2 млрд рублей.

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