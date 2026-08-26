Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На повестке дня в стране — увеличение инвестиций в экономику. На эту тему развернулась обширная дискуссия с различными предложениями. "Интерфакс" публикует в связи с этим две беседы политического обозревателя Вячеслава Терехова с заместителем директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова член-корреспондентом РАН Владимиром Миловидовым.

Новый инвестиционный цикл — что это такое?

Корр.: В последнее время часто звучит призыв к запуску нового инвестиционного цикла. Что это такое?

Миловидов: Что такое "новый инвестиционный цикл"? Это ничто иное, как увеличение инвестиций в основной капитал! Такую задачу поставил президент страны В. В. Путин на недавно состоявшемся заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он напомнил, что с 2019 по 2024 год инвестиции в основной капитал выросли на 40%, но потом этот процесс замедлился. Исходя из данных Центрального банка, он снизился на 20%. Поэтому президент и определил задачу — вновь вернуться к росту инвестиций в основной капитал.

Естественно, эта проблема сегодня является особенно серьезной, потому что перед страной стоят задачи укрепления нашего технологического суверенитета, решить которую невозможно без инвестиций в техническое перевооружение.

Корр.: Я правильно понимаю, что перед страной стоит задача увеличить инвестирование в создание новой продукции, новых товаров, в расширение услуг?

Миловидов: Да, правильно. В конечном счете, новый инвестиционный цикл — это метафора, которая акцентирует внимание на острейшей необходимости увеличения инвестиций.

Корр.: Некоторые даже считают, что рост экономики должен быть не менее 2%. Но в нынешних условиях это очень непростая задача. Это возможно?

Миловидов: Да, возможно. Я тоже считаю, что темпы роста должны быть выше. Откуда берутся все эти дискуссии? Дело в том, что после 2022 года, два года подряд, экономика, несмотря на все санкции, росла очень высокими темпами. Средние темпы роста были порядка 4% в течение 2023-24 гг. Но, начиная с 2025 года экономика очень сильно замедляется. Сейчас министерство экономического развития пересмотрело прогнозы в сторону понижения: если раньше они ожидали 1,3% роста, то сейчас прогноз пересмотрели и ожидается, что по 2026 году рост составит всего лишь 0,4% — это существенное снижение. И достичь темпов роста 2,4% мы сможем только в 2029 году!

Подобные прогнозы дает и Центральный банк. Мы видим, что даже на такой среднесрочной перспективе в течение 3-4 лет наши темпы находятся ниже 2%, и только к концу периода выходят на 2,4-2,5%.

Но при этом, несмотря на пандемию, санкции и т. д., медианные темпы роста за первые два десятилетия этого века составляли примерно 4-4,2% — это достаточно высокие показатели. Дальше они снижаются: с 2022 по 2025 год темпы роста — примерно 2,5%-2,8%.

При этом мы должны вспомнить период 2001-2007 гг., когда средние темпы экономики были более 7%. Да, это сопровождалось более высокой инфляцией, тогда ее медианное значение была около 13%, а сейчас она на уровне 8-9%. Самое печальное, какой разрыв между темпами роста ВВП тогда и сейчас. Если тогда ВВП рос достаточно динамично, то сейчас мы видим, что рост практически отсутствует, особенно по этому году — 0,4%, а инфляция 6%. Это говорит о том, что предприятия, бизнес фактически работают на то, чтобы, грубо говоря, компенсировать свои финансовые проблемы не за счет повышения производительности труда, ее эффективности, а за счет роста цен. Им так проще. И это становится "ценовой инъекцией".

Корр.: Можно подробнее остановиться на этом процессе?

Миловидов: Если мы сейчас посмотрим с макроэкономической точки зрения на работу предприятий, то что мы увидим? Во-первых, число неполно занятых увеличилось на 12%. Это те, кто в отпусках без сохранения содержания, либо работают неполный рабочий день. Во-вторых, сокращается прибыль. Доля прибыли ВВП с 2022 года упала с 52% до 35% — рекордно низкая величина. Получается, что предприятия держатся за работников, не отпускают, потому что безработица низкая — 2,1% всего, при этом снижают затраты на производство новой продукции, потому что средств у них для обновления нет, ибо прибыль сокращается. И получается, что самый простой путь — повышай цены на свою продукцию. Я это называю "ценовая инъекция", когда ты начинаешь при наличии спроса за счет роста цен решать свои финансовые проблемы, а по существу это означает, что экономика находится в состоянии стагнации, производство добавленной стоимости не растет.

Выход из такого положения один — наращивать инвестиции. Нужно запустить инвестиционный цикл, чтобы предприятия начали инвестировать, начали формировать задел на будущее. Спрос пока что это позволяет сделать, хотя это не гарантированный вариант, но, если мы посмотрим на структуру ВВП по доходам, то увидим, что доля оплаты труда выросла выше 55% — это рекордная величина. У нас идет рост оплаты труда, растет зарплата, и это стимулирует конечный спрос.

Бунт против Центрального банка?

Корр.: Инвестиции нужны для поднятия экономики. Это один путь. Однако многие экономисты и руководители бизнес-структур вновь и вновь повторяют про необходимость в первую очередь изменить ключевую ставку. Это что бунт против Центрального банка, который, кстати говоря, начался еще с Питерского форума?

Миловидов: Бунтом это назвать нельзя. Я считаю, это попытка донести до Центрального банка альтернативную точку зрения. Она обоснована целым рядом фактов. Более того, она подкрепляется иногда аналитическими исследованиями самого Центрального банка, которые, например, доказывали, что повышение процентной ставки влияет на рост издержек и цены.

Был отдельный доклад аналитиков ЦБ, в котором прямо говорилось, что увеличение ключевой ставки на один процентный пункт ведет к увеличению издержек, а значит и цен, на 0,25 процента. Достаточно существенный фактор, который Центральный банк старается обходить стороной. Это первое. Второе. Недавно на сайте Центрального банка появилась аналитическая записка, посвященная так называемой нейтральной реальной процентной ставке. Что это такое? Нейтральная процентная ставка — это такая процентная ставка в экономике, которая не является ни стимулирующей, ни дестимулирующей для экономического роста, и, соответственно, не влияет на инфляцию. По расчетам аналитиков ЦБ, номинальная нейтральная ставка должна составлять 8,5%, соответственно, при таргете четыре процента реальная нейтральная ставка — 4,5% (таргет — это целевой уровень инфляции, которым руководствуется ЦБ в денежно-кредитной политике — ИФ).

Если возьмем эту реальную ставку за основу и, предположим, добавим к ней текущую инфляцию — шесть процентов, тогда в нынешней ситуации номинальная нейтральная процентная ставка, если следовать логике аналитиков Центрального банка, должна быть 10,5%, ну, 11%, а она 14%! Много.

Дальше. Забудем про это. Просто посчитаем реальную процентную ставку. Реальная процентная ставка в экономике — восемь процентов. Очень высокая, такой нет ни в одной экономике. Самое главное, что исторически и в России таких реальных процентных ставок никогда не было, мы никогда так высоко ее не поднимали. С учетом этого, даже если мы берем расчеты Центрального банка, которые вытекают из их же аналитических расчетов, сегодня 14% — это дестимулирующая процентная ставка, которая тормозит инвестиции, тормозит конечный спрос, а значит — тормозит развитие экономики.

Объяснить это Центральному банку сложно, тем более что они устойчиво держатся за пресловутый таргет — четыре процента, который тоже до конца не понятен. Они это объясняют тем, что четыре процента инфляции как таргет является некоей средней величиной, свойственной экономикам, которые близки к нам и нас окружают. Может быть, хотя есть основания в этом сомневаться.

Этот таргет, к сожалению, в российских реалиях не действует и, как я уже сказал, в наших условиях, к сожалению, нельзя вот так выбрать какой-то стабильный период времени и сказать: вот некая оптимальная модель, на которую мы должны ориентироваться. Очень много было факторов, которые оказывали влияние. Но все-таки на сегодняшний день мы говорим, что с 2000 по 2025 гг. медианная инфляция у нас в стране находилась в интервале в 8,6% и, что интересно, в 2022-2025 годах она оказалась фактически такой же. Может быть, для нынешнего переходного периода это естественный фон? С этим надо разбираться.

Вот вокруг этого, собственно, и развивается дискуссия, которую вы называете бунтом. Потому что очень много аргументаций Центрального банка, которые многими воспринимаются как неудовлетворительные.