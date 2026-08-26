Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Группа Henderson оценила в 83 млн рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов, говорится в финотчете ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" за шесть месяцев 2026 года (в разделе события после отчетной даты).

В результате атак БПЛА с 18 июля повреждения получили ряд крупных логистических объектов Wildberries-Russ в разных регионах. Начиная с 22 августа пострадали сразу несколько логистических объектов Ozon.

26 августа стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки для предпринимателей, пострадавших от БПЛА-атак на объекты Wildberries-Russ (ООО "РВБ"). Оно предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий.

24 августа Минэкономразвития сообщало, что рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки Ozon и его селлеров, пострадавших вследствие атак БПЛА, в случае поступления соответствующего обращения от маркетплейса.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России. Компания управляет 169 собственными салонами в 69 российских городах и 3 салонами в Армении по системе международного франчайзинга.