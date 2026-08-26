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Brent подешевела до $86,71 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок продолжает дешеветь утром в среду на фоне прогресса в вопросе открытия Ормузского пролива.

К 8:14 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,87 (2,11%) до $86,71 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $3,59 (3,89%), до $88,58 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,77 (2,15%), до $80,59 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,65 (3,12%), до $82,36 за баррель.

Представители Ирана и Омана пришли к согласию по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив, заявил в ночь на среду замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Мы согласовали с Оманом, что суда будут входить в пролив через иранские территориальные воды. Часть маршрута в сторону выхода из пролива тоже будет пролегать через иранские территориальные воды", - сказал он и подчеркнул, что речь в данном случае идет о временном решении. Переговоры о постоянно действующем маршруте Иран и Оман проведут позже.

Иранский дипломат также предупредил, что согласование временного маршрута не означает, что пролив уже сейчас полностью открывается для движения судов. По его словам, восстановить движение через пролив можно будет после полного завершения конфликта с США.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают данные Американского института нефти, по которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю выросли на 4,2 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их подъема на 1,9 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные по запасам позднее в среду.

API Brent WTI Иран США Оман Ормузский пролив
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