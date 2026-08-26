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НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Восстановление инфраструктуры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК), поврежденной в результате атаки БПЛА 12 августа 2026 года, может занять от одного до четырех месяцев, говорится в отчете предприятия по МСФО.

"12 августа в результате атаки беспилотных летательных аппаратов была повреждена производственная инфраструктура компании, включая специализированные сооружения, и оборудование, используемое для отгрузки зерна на экспорт, - сказано в отчете. - Окончательные сроки восстановления отгрузочной инфраструктуры на указанную дату не определены. По предварительной оценке руководства, восстановление возможности отгрузки продукции может потребовать от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки".

В отчете отмечается, что на дату утверждения отчетности, техническое обследование поврежденных объектов и определение объема необходимых восстановительных работ продолжаются.

Имущество компании застраховано. НКХП проводит необходимые процедуры для определения размера ущерба и суммы страхового возмещения.

"На дату утверждения отчетности компания не может надежно оценить совокупное финансовое влияние указанного события, поскольку техническое обследование объектов не завершено, окончательный объем восстановительных работ не определен и оценка страхового возмещения продолжается. Руководство проанализировало влияние временной приостановки отгрузки на ликвидность и способность компании продолжать деятельность непрерывно. Санкции со стороны контрагентов в результате этого факта не предусмотрены договорами и не ожидаются руководством. С учетом имеющихся денежных средств, доступных для финансирования текущей деятельности, руководство не ожидает, что указанное событие приведет к существенной неопределенности. которая смогла бы вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать деятельность", - говорится в отчете.

По оценке руководства, компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Как сообщала "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), инфраструктура НКХП была повреждена в результате атаки на Новороссийск 12 августа. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже, говорилось в сообщении.

НКХП в январе-июне 2026 года отгрузил на экспорт более 2,43 млн тонн зерна, это в 1,7 раза больше, чем в первом полугодии 2025 года.

НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в России. Общая емкость хранения составляет 250 тыс. тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн.

Согласно списку аффилированных лиц на конец июня 2026 года, основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще одним крупным акционером (35,36%) выступает "Деметра Холдинг".

НКХП ОЗК Новороссийск
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