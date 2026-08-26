Росстат отметил рост цен на бензин в РФ с 18 по 24 августа на 0,89%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 18 по 24 августа выросли относительно предыдущей недели на 0,89% после роста на 0,51% с 11 по 17 августа, сокращения на 0,60% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

Ранее цены на бензин в РФ росли на 0,56% с 21 по 27 июля, на 1,66% с 14 по 20 июля, на 2,25% с 7 по 13 июля, на 2,11% с 30 июня по 6 июля, на 1,61% с 23 по 29 июня, на 3,00% с 16 по 22 июня, на 0,95% с 9 по 15 июня и на 0,92% с 2 по 8 июня.

С начала года бензин по состоянию на 24 августа подорожал на 19,38%, существенно превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,68%).

"За период с 18 по 24 августа 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Дагестан - плюс 7,8%, и Рязанской области - плюс 6,2%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти субъектах Российской Федерации, более всего в республиках Крым (минус 8,5%) и Хакасия (минус 2,8%). В Москве за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило плюс 0,6%, в Санкт-Петербурге цены практически не изменились", - говорится в публикации статистического ведомства.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 24 августа была на уровне 77,05 руб. (на 17 августа - 76,38 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 73,08 руб. (72,49 руб.), АИ-95 - 79,32 руб. (78,58 руб.), АИ-98 - 102,20 руб. (101,89 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 17 августа понизились на 0,03% после того, как снижались на 0,42% с 11 по 17 августа, на 1,39% с 4 по 10 августа, на 1,57% с 28 июля по 3 августа, на 0,06% с 21 по 27 июля, выросли на 1,87% с 14 по 20 июля, на 3,18% с 7 по 13 июля, на 3,35% с 30 июня по 6 июля, на 2,23% с 23 по 29 июня, на 2,74% с 16 по 22 июня, на 0,84% с 9 по 15 июня, на 0,86% с 2 по 8 июня.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 18,37%.

Средняя цена ДТ в стране на 24 августа равнялась 88,40 руб. за литр (на 17 августа - 88,48 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).