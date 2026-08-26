Операторы "большой четверки" смогут использовать "старые" инфраструктуру и частоты для сетей 5G

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Операторы "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Т2) смогут использовать имеющиеся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения (5G), а также смогут получить новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц, говорится в сообщении Минцифры.

Такое предложение подготовлено министерством по результатам обсуждения с операторами и заинтересованными ведомствами вопроса построения сетей 5G. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

В сообщении Минцифры подчеркивается, что в случае принятия этого предложения операторы смогут использовать для запуска сетей 5G диапазоны частот, которые были им выделены для создания сетей LTE (4G). Также компании смогут использовать имеющееся у них иностранное оборудование, при условии, что оно было установлено на их сетях до 1 сентября 2026 года.

При этом министерство подчеркивает, что начиная с 2027 года операторы должны будут постепенно перейти (до конца 2031 года) на использование базовых станций 5G российского производства.

Также Минцифры считает, что выделение операторам новых частот в диапазоне 4,63-4,99 ГГц позволит им "разворачивать высокопроизводительные сети и создавать новые сервисы, в том числе для применения в промышленности".

По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Новые частоты операторы должны будут задействовать для обеспечения покрытия сетей 5G "в самых популярных локациях городов-миллионников".

Минцифры готовило в 2025 году аукцион на частоты для 5G, на него было выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц. На операторов планировалось наложить ряд обременений (по покрытию городов-миллионников и по числу установленных БС).

Итоги аукциона должны были подвести не позднее 31 декабря 2025 года. Но министерство отменило приказ о его проведении, рассказывал в октябре начальник управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора Владимир Родионов.

Сообщалось, что отмена аукциона была обусловлена подготовкой изменений в условия аукциона по просьбе операторов, не поддержавших изначальные параметры.

Крупнейшие мобильные операторы заявляли, что выставляемый на аукцион диапазон частот может использоваться лишь как дополнительный, а приоритетным является "золотой диапазон" (3,4-3,8 ГГц). Основные недостатки 4,8-4,99 ГГц: отсутствие клиентского оборудования в широкой представленности, малая дальность действия базовых станций в этом диапазоне, что потребует установки большего числа станций и, соответственно, большего объема инвестиций. Срок окупаемости сетей в этом диапазоне, по оценке операторов, составляет 20-30 лет.