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Цены на кукурузу и пшеницу на Чикагской бирже обновили трехлетние максимумы

Цены на кукурузу и пшеницу на Чикагской бирже обновили трехлетние максимумы
Фото: Chuck Haney/Design Pics Editorial/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на кукурузу и пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) в среду обновили трехлетние максимумы.

Кукуруза дорожает на опасениях сокращения ее урожая в США. Предварительные данные из Айовы и Иллинойса указывают на то, что урожай сельхозкультуры в текущем году будет ниже, чем в прошлом. В этих двух штатах, занимающих лидирующие места по производству кукурузы в стране, наблюдались как аномальная жара, так и сильные ураганы.

В понедельник Минсельхоз США (USDA) сообщил, что состояние посевов кукурузы в стране ухудшилось сильнее, чем ожидали аналитики.

Цена наиболее активно торгуемых фьючерсов на кукурузу в ходе торгов поднялась выше $5,3 за бушель, обновив максимум с июля 2023 года.

Рост стоимости пшеницы обусловлен тем, что возможности экспортных отгрузок зерна из портов Черного моря в настоящее время ограничены из-за проблем в судоходстве и повреждения портовой инфраструктуры в результате российско-украинского конфликта.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК) приостановил отгрузку зерна на экспорт после атаки беспилотников 12 августа 2026 года, говорится в опубликованном в среду отчете компании. Восстановление инфраструктуры может занять от одного до четырех месяцев.

Цена пшеницы в ходе торгов на CBOT в среду поднялась до $7,2175 за бушель, что также является максимумом с июля 2023 года.

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