Цены производителей на бензин в июле выросли на 4,7% после 6,9% в июне

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в июле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 4,7% после увеличения 6,9% в июне, на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле и на 10,4% в марте, сообщил Росстат в среду.

До этого цены производителей на бензин в РФ росли на 4,8% в феврале, снижались на 18,3% в январе.

За январь-июль 2026 года цены промпроизводителей на бензин выросли в РФ на 14,9%.

Как сообщалось ранее, потребительские цены на бензин в России в июле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,5% после того, как подскочили на 6,88% в июне 2026 года, повысились на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе.

Снижение цен производителей на нефть по Российской Федерации в июле 2026 года по сравнению с июнем 2026 года составило 27,1%. Тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом по стране за аналогичный период поднялись на 1,3%.

По итогам 2025 года цены производителей на бензин выросли в РФ на 15,4%.