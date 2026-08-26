Поиск

Цены производителей на бензин в июле выросли на 4,7% после 6,9% в июне

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в июле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 4,7% после увеличения 6,9% в июне, на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле и на 10,4% в марте, сообщил Росстат в среду.

До этого цены производителей на бензин в РФ росли на 4,8% в феврале, снижались на 18,3% в январе.

За январь-июль 2026 года цены промпроизводителей на бензин выросли в РФ на 14,9%.

Как сообщалось ранее, потребительские цены на бензин в России в июле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,5% после того, как подскочили на 6,88% в июне 2026 года, повысились на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе.

Снижение цен производителей на нефть по Российской Федерации в июле 2026 года по сравнению с июнем 2026 года составило 27,1%. Тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом по стране за аналогичный период поднялись на 1,3%.

По итогам 2025 года цены производителей на бензин выросли в РФ на 15,4%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа составила 0,01%, годовая - на уровне 6,1-6,2%

Росстат отметил рост цен на бензин в РФ с 18 по 24 августа на 0,89%

Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев

Кабмин утвердил меры поддержки селлеров Wildberries, пострадавших от БПЛА-атак

Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

 Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,28%

Brent подешевела до $86,71 за баррель

 Brent подешевела до $86,71 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11386 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3576 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов