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Добыча угля в РФ в январе-июле снизилась на 1,8% до 249 млн т

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-июле 2026 г. снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 249 млн т, сообщил Росстат.

В июле 2026 г. добыча составила 32,7 млн т, что на 2,5% выше показателя июля 2025 г. и на 6,3% ниже уровня июня 2026 г.

Добыча каменного угля в январе-июле 2026 г. составила 192 млн т (-2,3% к аналогичному периоду 2025 г.), в том числе антрацита - 12,1 млн т (-1,9%). Производство коксующегося угля выросло на 1,2%, до 64,3 млн т. Прочего каменного угля добыто 116 млн т (-4,3%).

Бурого угля получено 56,6 млн т (-0,1%).

В 2025 г. добыча угля в РФ снизилась на 0,2% до 429 млн т., сообщал Росстат. Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение в 2026 г. достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 г. замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Росстат
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