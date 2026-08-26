Промпроизводство в РФ в июле выросло на 0,4%, в январе-июле – на 0,1%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в июле 2026 года замедлился до 0,4% г/г после роста, по уточненным данным, на 0,7% в июне (вместо 0,6%), приводятся данные в докладе Росстата.

Показатели по промышленности в июле 2025 года оказались немного лучше ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале августа консенсус-прогнозу, оценивали июльский рост промпроизводства РФ на уровне 0,3%.

Росстат одновременно в соответствии с регламентом уточнил динамику промышленности за 2025 год и за I полугодие 2026 года.

По уточненным данным, в 2025 году промпроизводство в РФ выросло на 1,1% (вместо роста на 1,3% по предыдущей оценке). В том числе обрабатывающие производства в 2025 году выросли на 3,1% (вместо 3,6%), добывающие сектора снизили производство в 2025 году на 1,4% (вместо снижения на 1,6%).

Одновременно была скорректирована и оценка за I полугодие 2026 года – рост промпроизводства в годовом выражении оказался нулевым – составил 0,0% вместо 0,4% по предыдущей оценке. Рост обрабатывающих производств в I полугодии составил 0,2% (вместо 0,7%), сырьевой сектор снизил выпуск на 0,7% (вместо снижения на 0,5%).

За январь-июль 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 0,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в июле 2026 года промышленность РФ выросла на 0,1% после роста на 0,2% в июне.

В июле 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 2,4% в годовом выражении после роста на 2,8% в июне (за январь-июль - рост на 0,5%).

В добывающем секторе в июле 2026 года был зафиксирован спад на 2,6% в годовом выражении после падения также на 2,6% в июле (за январь-июль - сокращение на 0,9%).

Отрасли, показавшие в январе-июле 2026 года рост по сравнению с январем-июлем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 22,9%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 13,9%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 10,9%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 4,2%; добыча металлических руд - 3,2%; производство прочих готовых изделий - 2,8%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 2,0%; производство мебели - 1,6%; производство пищевых продуктов - 0,7%, производство табачных изделий - 0,6%; добыча угля - 0,4%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 0,2%.

Отрасли, снизившие объемы производства в январе-июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: производство кокса и нефтепродуктов - 9,2%; металлургическое производство - 6,4%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 5,6%; добыча прочих полезных ископаемых - 4,7%; производство одежды - 4,5%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 4,1%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 3,9%, производство бумаги - 8,1%; ремонт машин и оборудования - 3,1%; производство химических веществ и химических продуктов - 2,7%; производство электрического оборудования - 2,2%; производство напитков - 1,6%; производство текстильных изделий - 1,2%.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 0,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа). Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.