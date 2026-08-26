Поиск

Производство СПГ в РФ в июле выросло на 14,2% - до 2,3 млн тонн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в РФ в июле 2026 года составило 2,3 млн тонн, что на 14,2% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

За семь месяцев 2026 года выпуск этого экспортно-ориентированного продукта достиг 20,6 млн тонн, что на 12% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Данные за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год20262025202420232022
13,333,12,73
22,92,72,92,72,6
33,32,933,13,3
432,72,92,82,8
53,22,832,92,8
62,62,32,52,32,5
72,32,22,22,22,4
8 2,12,82,22,5
9 2,82,92,72,6
10 3,23,133
11 3,1332,9
12 33,23,23,1
ВСЕГО20,632,934,732,933,7
Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа составила 0,01%, годовая - на уровне 6,1-6,2%

Росстат отметил рост цен на бензин в РФ с 18 по 24 августа на 0,89%

Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев

Кабмин утвердил меры поддержки селлеров Wildberries, пострадавших от БПЛА-атак

Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

 Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,28%

Brent подешевела до $86,71 за баррель

 Brent подешевела до $86,71 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11386 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3576 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов