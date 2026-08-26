Производство СПГ в РФ в июле выросло на 14,2% - до 2,3 млн тонн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в РФ в июле 2026 года составило 2,3 млн тонн, что на 14,2% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

За семь месяцев 2026 года выпуск этого экспортно-ориентированного продукта достиг 20,6 млн тонн, что на 12% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Данные за последние пять лет, в млн тонн: