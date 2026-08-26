Добыча газа в РФ в июле выросла на 1% - до 47,8 млрд куб. м

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Производство природного газа в России в июле 2026 года составило 47,8 млрд куб. м, что на 1% выше прошлогоднего уровня (47,262 млрд куб. м), сообщает Росстат.

Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 39,6 млрд куб. м (на 2% выше июля 2025 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,2 млрд куб. м (на 2% ниже).

С начала 2026 года добыча достигла 396,7 млрд куб. м, что на 4%, или на 13,8 млрд куб. м больше, чем годом ранее (382,9 млрд куб. м).

Добычная статистика не дает полной картины исполнения баланса по стране, так как зимой активно расходуются запасы из подземных хранилищ. Необходимость восполнения запасов ПХГ обеспечивает дополнительный спрос в летний период.

Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений), в июле вырос на 3,8%.

При этом межтопливная конкуренция в энергетике летние месяцы складывается не в пользу важнейшего потребителя газа - тепловых электростанций. В июле выработка ТЭЦ упала на 12,8% на фоне роста выработки ГЭС на 18,2%; (в предыдущем месяце, в июне ТЭЦ снижали выработку на 7%, а ГЭС увеличивали на 10,3%).

В 2025 году в России было добыто 663 млрд куб. м газа, в 2024-м - 685 млрд куб. м. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, в 2026 году производство запланировано на уровне 688,4 млрд куб. м. По расчетам "Интерфакса", по итогам семи месяцев 2026 года фактическая добыча газа превышает план макропрогноза на 5 млрд куб. м.