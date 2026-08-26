Выпуск алюминия в РФ в январе-июле вырос на 7,8%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Производство первичного алюминия в РФ в январе-июле 2026 года было на 7,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В июле выпуск алюминия вырос на 4,6% относительно июля прошлого года. По сравнению с июнем 2026 года производство алюминия было на 1,4% выше.

В 2025 году производство первичного алюминия в РФ сократилось на 0,4% по сравнению с 2024 годом, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь-июнь 2025-го производство металла опережало прошлогодний уровень на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации. "Сокращение осуществилось, - заявила в апреле 2025 года вице-президент компании Елена Безденежных, - оно затронуло все предприятия, включая заводы в Сибири".

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.