Поиск

Выпуск алюминия в РФ в январе-июле вырос на 7,8%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Производство первичного алюминия в РФ в январе-июле 2026 года было на 7,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В июле выпуск алюминия вырос на 4,6% относительно июля прошлого года. По сравнению с июнем 2026 года производство алюминия было на 1,4% выше.

В 2025 году производство первичного алюминия в РФ сократилось на 0,4% по сравнению с 2024 годом, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь-июнь 2025-го производство металла опережало прошлогодний уровень на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации. "Сокращение осуществилось, - заявила в апреле 2025 года вице-президент компании Елена Безденежных, - оно затронуло все предприятия, включая заводы в Сибири".

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа составила 0,01%, годовая - на уровне 6,1-6,2%

Росстат отметил рост цен на бензин в РФ с 18 по 24 августа на 0,89%

Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев

Кабмин утвердил меры поддержки селлеров Wildberries, пострадавших от БПЛА-атак

Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

 Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,28%

Brent подешевела до $86,71 за баррель

 Brent подешевела до $86,71 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11386 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3576 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов