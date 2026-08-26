Рубль в среду упал к юаню на фоне активно дешевевшей нефти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне нефти, активно дешевевшей значительную часть сессии.

Тем не менее определенную поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 28 августа в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,5965 руб., что на 10,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 27 августа на 18,15 копейки до 84,282 руб./$1 и уменьшил курс евро на 22,85 копейки до 98,2897 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"Рубль в среду подешевел в паре с юанем, полагаем, что основной причиной сегодняшней негативной динамики нацвалюты является продолжающееся падение цен на нефть из-за частичного открытия Ормузского пролива и увеличения поставок нефти на мировой рынок. К тому же экспортеры в значительной степени уже подготовились к налоговым платежам в пятницу, как следствие, поступление валюты на рынок заметно уменьшилось. Всплеск цен на нефть на мировом рынке и уменьшение дисконтов на российские сорта был в июле, поэтому явного увеличения притока валюты из-за роста цен на нефть пока не наблюдается. Дополнительное поступление экспортной выручки от продажи энергоресурсов ожидается чуть позднее, это должно оказать дополнительную поддержку рублю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному повышению вечером в среду.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дорожают на 0,49% до $88,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,58% до $82,83 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3%. Ранее в ходе торгов стоимость контрактов на Brent опускалась до $85,41 за баррель, на WTI - до $79,62 за баррель.

Давление на цены оказывают надежды на нормализацию поставок нефти из ближневосточного региона.

Представители Ирана и Омана пришли к согласию по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив, заявил в ночь на среду замглавы иранского МИД Казем Гарибабади. Он подчеркнул, что речь идет о временном решении. Переговоры о постоянно действующем маршруте будут проведены позже.

Между тем американские резервы нефти на прошлой неделе выросли слабее ожиданий рынка. Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 21 августа, увеличились на 95 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,18 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник уменьшилась на 3 базисных пункта - до 13,85% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду опустились на 1 базисный пункт - до 13,91%, 14,32% и 14,88% годовых.