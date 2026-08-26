Группа "Черкизово" в I полугодии снизила продажи продукции на 1%, до 655,9 тыс. т

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясных изделий, в первом полугодии реализовала 655,9 тыс. тонн продукции, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Объем экспортных продаж сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены снизились на 4,7%. Главными причинами стали приостановка аккредитации ряда экспортных предприятий компании китайскими властями и неблагоприятный обменный курс, говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что объем продаж в канале "Фудсервис" снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены сократились на 0,4%. Основным фактором стало снижение потока посетителей в заведениях быстрого обслуживания и влияние импорта филе куриной грудки из Китая.

Продажи в розничном канале остались практически на прежнем уровне, при этом средняя выручка на тонну выросла на 5,5% благодаря улучшению структуры ассортимента и росту цен на продукцию, для которой характерна ценовая волатильность. Совокупный эффект в целом соответствовал динамике индекса потребительских цен в России за тот же период, отмечается в сообщении.

Согласно комментарию компании, первое полугодие стало для нее непростым периодом. Снижение продаж произошло из-за ухудшения общей рыночной ситуации. "Во-первых, китайские власти приостановили аккредитацию ряда российских предприятий, включая некоторые производственные площадки компании, что значительно сократило экспортные продажи в Китай. Во-вторых, на фоне укрепления рубля импортное филе куриной грудки стало дешевле отечественной продукции, поэтому рост поставок данной категории товара привел к снижению цен на курицу и свинину. В результате в первом полугодии 2026 года цены на свинину в России упали до самого низкого уровня за несколько лет, - говорится в сообщении. - Вместе с тем компания смогла оперативно перенаправить экспортные объемы в розничный канал и улучшить ассортимент, что обеспечило рост средней выручки на тонну на 4,5% год к году. Снижение чистых процентных расходов на 2,1 млрд рублей стало позитивным сигналом: наша работа по рефинансированию в сочетании со снижением ключевой ставки Банка России начинает давать результаты".

При этом группа считает, что этот эффект не следует переоценивать: в абсолютном выражении процентные расходы все еще остаются очень высокими - их сумма в отчетном периоде в 1,9 раз больше показателя первого полугодия 2024 года, а эффективная стоимость заемного финансирования остается выше уровня годичной давности. "Мы по-прежнему придерживаемся принципов разумного распределения капитала, фокусируясь на проектах с высокой окупаемостью и поддерживая здоровую структуру баланса. Компания с осторожностью оценивает макроэкономические перспективы второго полугодия, ожидая ускорения роста расходов", - говорится в сообщении.

"Отдельную обеспокоенность вызывает ситуация с топливом - в третьем квартале начинается уборочная кампания, и как ее проведение, так и себестоимость будущего урожая зависят от стабильности поставок топлива и цен на него. Стоимость заемного капитала, как ожидается, останется высокой, поэтому компания учитывает этот фактор при формировании закупок и товарно-материальных запасов. Улучшение ситуации возможно прежде всего за счет изменений в макроэкономике. Ослабление рубля и снижение ключевой ставки улучшили бы условия работы российской мясной отрасли, в том числе и компании: отечественным производителям стало бы проще конкурировать с китайским импортом, а экономика экспортных поставок смогла бы восстановиться", - отмечается в сообщении.

"Черкизово" готовится к сложной рыночной ситуации и сосредоточена на управлении издержками, структурой ассортимента и состоянием баланса. Вертикальная интеграция бизнеса и сильные федеральные бренды остаются основой для крепких рыночных позиций, подчеркивается в сообщении.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

В 2025 году выручка компании увеличилась на 11,4%, до 288,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 21,8%, до 56,47 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 4,4%, до 19,49 млрд рублей.