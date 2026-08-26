В РФ обсудили снижение фискальной нагрузки для компаний, инвестирующих в защиту объектов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Представители ведомств и крупного бизнеса обсудили возможные меры поддержки компаний, инвестирующих в защиту своих объектов. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, этот вопрос рассматривался на совещании под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Совещание было посвящено "повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов в рамках рассмотрения предложений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)".

"Участники обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержке устойчивости пострадавших компаний. В частности, рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижение административных барьеров для таких организаций", - говорится в пресс-релизе кабинета министров.

Отмечается, что на совещании присутствовали представители федеральных органов власти, крупнейших промышленных предприятий и отраслевых организаций.



