Рост цен на сахар в РФ за неделю ускорился до 1,6%, яйца подешевели на 0,2%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сахар-песок в РФ за неделю с 18 по 24 августа подорожал на 1,6% сообщил Росстат в среду.

Рост цен ускорился, неделей ранее он составлял 0,5%. С начала года цены выросли на 24,7%. Это самые высокие темпы на продрынке (за исключением динамики цен на некоторые виды плодоовощной продукции).

Темпы подорожания гречневой крупы замедлились до 1,1% с 1,3% неделей ранее.

В то же время яйца, которые дорожали две предыдущие недели, стали дешевле на 0,2%.

Росстат также сообщил, что цены на пшено за неделю выросли на 0,7%, мясо кур и мороженую рыбу - на 0,5%, подсолнечное масло - на 0,4%, сыры - на 0,3%, печенье - на 0,2%, свинину, колбасы, ржаной хлеб, макаронные изделия, вермишель, сметану - на 0,1%.

В то же время ультрапастеризованное молоко подешевело на 0,3%, сосиски, сардельки, пшеничная мука и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, говядина, баранина, рис, творог и маргарин - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.