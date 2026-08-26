Россия в январе-июле увеличила производство подсолнечного масла на 5,9%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Масложировая отрасль РФ в январе-июле 2026 года выработала 4,4 млн тонн подсолнечного масла (нерафинированного), что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Росстат в среду.

В июле в годовом выражении производство снизилось на 12,1%, до 0,5 млн тонн, по сравнению с июнем этого года - на 21,6%.

Выработка еще одного масложирового продукта - маргарина за семь месяцев снизилась на 1,8%, до 260 тыс. тонн, но показатель июля по сравнению с июлем 2025 года оказался на 11% выше - 34,8 тыс. тонн. По сравнению с июнем этого года рост составил 4,1%.

Как сообщалось, в 2025 году масложировая отрасль РФ выработала 7,2 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,4% меньше, чем в 2024 году. Производство маргарина увеличилось на 2,4%, до 467 тыс. тонн.