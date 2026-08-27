Brent подешевела до $87,35 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются на надеждах на нормализацию движения судов через Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что представители Ирана и Омана договорились о временном маршруте через пролив. Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что две страны договорились делить доходы от обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

"Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману, который находится напротив нас. Мы вели переговоры примерно месяц и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон", - сказал представитель КСИР.

К 8:20 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,56%) до $87,35 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,74 (0,84%), до $87,84 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,46 (0,56%), до $81,77 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,13 (0,16%), до $82,23 за баррель.

"Рынок начал закладывать в цены возможность нового соглашения о прекращении огня", - отмечает старший аналитик по энергетическому сектору MST Marquee Сол Кавоник, говоря о переговорах Ирана с Оманом, которые рассматриваются как первый шаг к соглашению Тегерана с Вашингтоном.

Однако сейчас трейдеры находятся в режиме ожидания, поскольку "попытки заключить соглашение уже неоднократно заканчивались неудачей", говорит эксперт.

Утром в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об очередном инциденте с танкером в Ормузском проливе: "Местные власти сообщили, что в танкер попал неизвестный снаряд, в результате чего на судне возник пожар, который уже потушен".

По данным Fars, накануне вечером иранские силы воспрепятствовали проходу индийского танкера через Ормузский пролив по южному маршруту около берегов Омана.