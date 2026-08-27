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Brent подешевела до $87,35 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются на надеждах на нормализацию движения судов через Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что представители Ирана и Омана договорились о временном маршруте через пролив. Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что две страны договорились делить доходы от обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

"Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману, который находится напротив нас. Мы вели переговоры примерно месяц и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон", - сказал представитель КСИР.

К 8:20 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,56%) до $87,35 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,74 (0,84%), до $87,84 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,46 (0,56%), до $81,77 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,13 (0,16%), до $82,23 за баррель.

"Рынок начал закладывать в цены возможность нового соглашения о прекращении огня", - отмечает старший аналитик по энергетическому сектору MST Marquee Сол Кавоник, говоря о переговорах Ирана с Оманом, которые рассматриваются как первый шаг к соглашению Тегерана с Вашингтоном.

Однако сейчас трейдеры находятся в режиме ожидания, поскольку "попытки заключить соглашение уже неоднократно заканчивались неудачей", говорит эксперт.

Утром в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об очередном инциденте с танкером в Ормузском проливе: "Местные власти сообщили, что в танкер попал неизвестный снаряд, в результате чего на судне возник пожар, который уже потушен".

По данным Fars, накануне вечером иранские силы воспрепятствовали проходу индийского танкера через Ормузский пролив по южному маршруту около берегов Омана.

Brent WTI Иран Оман США Ормузский пролив
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