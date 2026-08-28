Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг

Nvidia нарастила капитализацию на $442 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, отчетность и новости компаний.

Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 203 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 207 тыс., а не 206 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 208 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В корпоративном секторе основное внимание трейдеров было сосредоточено на отчетности Nvidia Corp., которая увеличила чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале вдвое, а также дала сильный прогноз. Интернет-издание The Information со ссылкой на источники также сообщило, что чипмейкер покупает репозиторий ИИ-моделей Hugging Face за $12,9 млрд.

Капитализация Nvidia по итогам торгов выросла на максимальные с апреля 2025 года 8,7%, или $442 млрд (второй по величине дневной прирост в истории после июльского взлета Microsoft Corp. на $450 млрд).

Цена бумаг Amazon.com Inc. сократилась на 1,5%, Alphabet Inc. - на 0,4%. Microsoft и Apple Inc. увеличили ее на 1,8% и 0,4% соответственно.

Акции Okta подорожали на 28,6%, CrowdStrike - на 20,5%, Palo Alto Networks - на 12,8%, Palantir - на 4,8%, Broadcom - на 4,5%, Intel Corp. - на 4,4%, IBM - на 3,9%, Super Micro Computer - на 2,9%, Oracle - на 2,1%.

Бумаги HP Inc. упали на 2,9% после того, как компания отчиталась о сокращении квартальной чистой прибыли.

Рыночная стоимость Salesforce Inc. подскочила на 22,6%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами во втором квартале текущего финансового года увеличил чистую прибыль почти вдвое и повысил выручку на 11%, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Котировки акций ритейлера Dollar Tree уменьшились на 3,9%, Dollar General - повысились на 2,5%. Обе компании опубликовали сильные отчеты, но первая дала слабый прогноз выручки.

Сеть магазинов электроники Best Buy сократила капитализацию на 4,4%, несмотря на сильный отчет и улучшение прогнозов.

Акции фармкомпании Moderna Inc. подешевели на 4,6% из-за планов разместить конвертируемые бонды на $2 млрд.

Бумаги Hormel Foods рухнули на 10,3%. Продовольственная компания в прошлом финквартале снизила чистую прибыль и выручку, а также ухудшила прогноз выручки на текущий фингод.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,20% - до 53569,44 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,72% - до 7730,99 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,57% и закрылся на отметке 26541,35 пункта.