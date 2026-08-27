Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

Тем не менее, определенную поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 28 августа в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,665 руб. (+6,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,56 коп. выше уровня действующего официального курса.

Поддержки со стороны налогового периода пока не хватает для укрепления рубля, он, вероятно пока продолжит консолидацию в диапазонах 12,3-12,8 руб. за юань и 82-84 руб./$1, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Национальной валюте в рамках текущей предналоговой недели пока так и не удалось реализовать потенциал к восстановлению, несмотря на рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и улучшение ситуации с валютной ликвидностью (RUSFAR CNY в среду ушел ниже 0,5%, что существенно ниже средних значений за последний месяц), отмечает эксперт.

По его мнению, до конца недели рубль может попытаться перейти к росту на фоне повышенного предложения валюты, однако перспектив для существенного смещения котировок основных мировых валют в ближайшие сессии не видно.

"Так, юань может продолжить консолидироваться в диапазоне 12,3-12,8 рубля и отступить к его нижней границе, а доллар удержит позиции в диапазоне 82-84 руб./$1", - пишет Зварич.

Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца потребительские цены к 24 августа стали меньше на 0,07%, с начала года цены выросли на 4,68%.

Из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа (на конец июля годовая инфляция составляла 5,98%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,23% на 24 августа с 6,13% на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются в четверг благодаря надеждам на нормализацию движения судов через Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что представители Ирана и Омана пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через пролив. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил накануне, что две страны договорились делить доходы от обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $86,39 за баррель, что на 1,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,76%, до $80,77 за баррель.

Утром в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об очередном инциденте с танкером в Ормузском проливе.

"Местные власти сообщили, что в танкер попал неизвестный снаряд, в результате чего на судне возник пожар, который уже потушен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

По данным иранского агентства Fars, накануне вечером иранские силы воспрепятствовали проходу индийского танкера через Ормузский пролив по южному маршруту около берегов Омана.