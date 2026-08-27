Подтверждена гибель 15 человек на Амурском ГХК

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе достигло 15 человек, сообщает пресс-служба предприятия.

"Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие - сотрудники подрядных организаций. В медицинских учреждениях продолжают лечение 39 человек", - говорится в сообщении.



По согласованию с оперативными службами МЧС России, участвующими в ликвидации последствий происшествия, на предприятии начались аварийно-восстановительные работы. На объектах, не затронутых пожаром, строительно-монтажные и пусконаладочные работы будут продолжены в штатном режиме.

На площадке предприятия, прилегающих территориях и в ближайших населенных пунктах, включая Свободный, продолжается непрерывная проверка качества воздуха. "Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано", - сообщил ГХК.

Пожар на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза Амурского ГХК случился 25 августа.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.