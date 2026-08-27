Есть ли потенциал у "народного капитализма"?

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует вторую беседу нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова с заместителем директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова член-корреспондентом РАН Владимиром Миловидовым о путях развития российской экономики. В этой части речь пойдет о так называемом народном капитализме и о роли конфискованных активов.

Народный капитализм в России: шаг вперед или назад?

Корр.: Одним из новых путей развития экономики страны ряд серьезных экономистов предлагают "народный капитализм", что предусматривает изменение модели собственности, при которой предприятия не будут ассоциироваться исключительно с одним владельцем. Это что? Принудительная продажа акций каких-то предприятий или добровольный их выкуп? Многие помнят принудительную покупку облигаций.

Миловидов: Я, честно говоря, не знаю, откуда эта идея возникла. Ей много-много лет, как говорят в таких случаях, она с бородой.

Корр.: Может быть, новое — это хорошо забытое старое?

Миловидов: Были такие исследователи в США Адольф Берли и Гардинер Минз, которые еще в 30-е годы выдвинули идею демократизации собственности, мол, собственность в корпорациях так распылена среди инвесторов, что классических капиталистов-индивидуалистов и не осталось. Вообще, я убеждаюсь в том, что в американской экономической литературе трудно не найти исследования на любую, самую неожиданную тему. Так и с термином — народный капитализм. Эта идея получила активное развитие в США уже в 50-х годах. Было это связано с тем, что в США активно начали развиваться негосударственные пенсионные фонды и к концу 60-х — началу 70-х годов подавляющая доля акций американских корпораций были сосредоточены в негосударственных пенсионных фондах.

Пенсионный фонд — это такой финансовый институт, который по существу является кооперативом, потому что пенсии, все активы, принадлежат огромному пласту пенсионеров и тем, кто хранит свои деньги в этих фондах. Вот тогда и укрепилась идея народного капитализма. Еще больше этот нарратив распространился с массовым развитием инвестиционных фондов — очень популярной в США формы коллективных инвестиций. Все это и привело к выводу о том, что классический капитализм индивидуалистов закончился и начался другой — менеджерский капитализм, или, что более привлекательно, народный. Теперь, мол, все находится в руках управляющих, но в то же время юридически все принадлежит массе розничных инвесторов, населению. С опорой на это впоследствии стали развиваться идеи корпоративного управления, социальной ответственности, инвестиционного активизма и т. д.

Корр.: У нас тоже есть пенсионный фонд.

Миловидов: В этой идее есть много преувеличений. Кроме того, надо всегда смотреть на структуру конкретной собственности в данной конкретной стране. В России корпоративная собственность очень концентрирована. Она находится либо в руках очень крупных финансовых институтов, либо в руках крупных собственников, которых мы по привычке называем олигархами.

Так сложилось. В силу развития бизнеса, в силу психологии, в силу особенностей приватизации и организации хозяйственной деятельности, конкуренции. Есть и управленческие причины, многие собственники активно участвуют в управлении, держат контрольные пакеты акций и лишь в редких случаях предпочитают выпускать часть из них на биржу. Перед правительством, перед регуляторами, Центральным банком президент поставил задачу, чтобы к тридцатому году доля капитализации нашего рынка (суммарная рыночная стоимость всех ценных бумаг, которые обращаются на фондовом рынке – ИФ) составляла порядка 66 процентов от ВВП. Это не так много, она в отдельные периоды была и больше. Были периоды, когда вполне реалистичными казались планы довести ее до 100%. Но сейчас в силу сложившейся ситуации, санкций, геополитических факторов 2/3 от ВВП, наверное, это реалистичная и обоснованная цель. Под нее подготовлено ряд планов, в том числе со стороны Центрального банка, который предусматривает стимулирование выпуска новых ценных бумаг.

Казалось бы, абстрактный индикатор — капитализация рынка к ВВП. Но это важный показатель экономики, он говорит о том, как инвесторы в целом и розничные инвесторы в частности оценивают потенциал компаний, их будущую прибыль, насколько они заинтересованы в росте стоимости отечественных компаний. Чем выше капитализация, тем больше возможностей привлекать инвестиции, ведь при росте капитализации каждый новый выпуск акций приносит больший по объему капитал. И кредиты предприятиям становятся более доступными, они могут выдаваться под залог ценных бумаг. Но этот показатель требует внимания, слишком сильный рост стоимости ценных бумаг может приводить к формированию так называемых рыночных "пузырей", к риску биржевых кризисов. Но в целом долгосрочный рост рыночной оценки отечественных компаний — еще один показатель здоровой и растущей экономики.

Здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой: накоплены довольно большие сбережения у населения и все на них смотрят с вожделением — на 1 июля совокупные финансовые активы домохозяйств составляли почти 160 трлн рублей. Причем на депозитах было накоплено более 76 трлн рублей. К этой цифре можно по-разному относиться, это примерно 68% к прогнозному значению ВВП в 2026 г. Кстати, текущая величина капитализации рынка — менее 20%. Доля акций в активах населения не высока, в пределах 20-30%. Такая структура имеет свою историю.

Высокие процентные ставки привлекают средства на вклады, сейчас они гораздо более доходные, чем вложения в акции. Кроме того, набор финансовых инструментов у нас не настолько развит (набор финансовых инструментов может быть разным, например – ценные бумаги, накопительные, инвестиционные фонды, защитные и кредитные – ИФ). Но, тем не менее, за последнее время, особенно начиная с пандемии, у нас рекордно выросло число людей, которые открывают счета. Сейчас их почти 30 млн человек, в июле доля сделок розничных инвесторов в общем объеме ежедневных транзакций с акциями составила 64%. Но все равно к народному капитализму это не ведет и насильно продать акции в руки населению проблематично, особенно когда речь идет об очень крупных компаниях.

К тому же, у нас явно недооценивают причину, по которой человек идет на рынок бумаг, мы не понимаем его мотивации. Рационализм розничных инвесторов зачастую подается как их иррациональность, мол, вкладывают, сами не зная, почему и куда. Но в итоге оказывается, что людей что-то привлекает, на что-то они обращают внимание, у них есть определенные ожидания, и все это никак не связано с прибылью, корпоративным управлением, как пишут в учебниках. И вот пример, который диссонансом звучит по отношению ко всему этому: фьючерсные контракты на индекс Биткоина на Московской бирже. Ежедневные сделки – более 1 миллиарда рублей. Люди играют. Это говорит о том, что человек, который торгует финансовыми инструментами, в большей степени имеет весьма краткосрочные цели. Во-первых, долгосрочные вложения на фондовом рынке, формирование портфеля — это не всем по карману, во-вторых, нет опыта, а, в-третьих, есть риски того, что потери могут превысить все возможные риски. Ну и, конечно, это целая культура, которая воспитывается даже не годами, а десятилетиями.

У нас есть конфискованные государством активы?

Корр.: Есть еще интересные предложения, направленные на увеличение инвестиций. Некоторые меня удивили и даже озадачили. Речь идет, например, о передаче рынку конфискованных активов.

Миловидов: Очень часто любые публичные высказывания насыщены метафорами, которые повторяются из выступления в выступление. К сожалению, это такой нарратив, не имеющий под собой количественного подтверждения или фактуры, какой-то конкретики.

В целом о чем идет речь? После начала СВО, с 2022 года из России ушло много иностранных компаний, их активы были частично выкуплены менеджментом, по части активов заключены договора о возможном обратном выкупе в случае их возврата, но часть активов остались бесхозными, где государство фактически проявляет инициативу и берет на себя долю тех предприятий, которая раньше принадлежала иностранцам. Какая-то часть этих предприятий имеет даже стратегический характер и, может быть, что туда вернулось государство — это хорошо. Часть предприятий носит не столь стратегический характер, и их активы государство получило в результате выхода иностранных компаний, а также в силу каких-то противоправных действий. Были случаи, когда в актив государства переходили акции, в том числе частных компаний. Самый яркий пример этому — аэропорт "Домодедово", который перешел государству.

Но по всем этим предприятиям государство сегодня может проводить приватизационные сделки. Вот и предлагают: дайте нам эти активы, и мы на их базе что-то развернем, увеличим инвестиции и т. д.

Я бы не переоценивал такую, хотя и существующую, возможность, потому что это все-таки достаточно точечные вещи. Понятно, что претендовать на них будут наиболее финансово обеспеченные, наиболее здоровые на сегодняшний день предприятия. Я не исключаю, что банки или финансовые группы могут принять в этом участие. Но повторю: это точечные вещи, речь идет о том, чтобы взять оставшееся без бывшего стратегического партнера предприятие и начать развивать его и сделать эффективным. Это не может носить массовый характер.

Не количество, а качество: это касается и инвестиционного цикла

Миловидов: Нужны инвестиции, я бы так сказал на низовом уровне, на уровне отечественного частного бизнеса, в том числе малых и средних предприятий. У нас более 16 млн самозанятых, это главным образом сфера услуг, торговля. Хотелось бы, чтобы росли инновационные, технологические компании, рождались новые идеи. Многие буквально помешались на искусственном интеллекте, а при этом в мире растет число частных компаний, которые пытаются создать, например, экономически эффективную технологию термоядерного синтеза. Космическая сфера, спутники связи, здесь уже есть частная инициатива, хочется верить, что это только начало. Технологическая медицина, генетика, новые материалы. Список потенциальных сфер, где частные инвестиции могут дать результат, очень много, но нужны стимулы. Раз уж речь зашла о новом инвестиционном цикле, то его нужно обеспечивать широкими мерами поддержки, чтобы это было не чисто количественный прирост, а качество этого цикла также было новым.