Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренный рост, продолжая коррекционное восстановление предыдущего дня; лидерами повышения выступают ценные бумаги АФК "Система" (+7,2%) благодаря хорошему финансовому отчету за II квартал 2026 года.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2097,25 пункта (+0,18%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,3%), "НЛМК" (+1,3%), ВТБ (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), МКПАО "ВК" (+0,8%), "ММК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), а также обыкновенные акции "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Выручка ПАО АФК "Система" во II квартале 2026 года выросла на 10,2% и составила 336,2 млрд рублей, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA в отчетном периоде достигла 99,9 млрд рублей, показав рост 12,4% год к году. В сообщении корпорации отмечается, что драйверами обоих показателей выступили медицинский, телеком и гостиничный активы. Чистая прибыль АФК за отчетный квартал составила 10 млрд рублей. Чистый долг корпцентра АФК на конец II квартала равнялся 330,5 млрд рублей (по отношению к 31 марта 2026 года показатель сократился на 13,8%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что не располагает информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров с Украиной. "В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются - наши с американцами", - сказал Песков журналистам. "Конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров", - подчеркнул он.

По данным СМИ, ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна в сентябре. Он также отметил, что переговорный процесс планируется оживить с участием американской стороны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Axios отверг предположения, будто Россия собирается провести провокацию в отношении НАТО. "Я не обеспокоен (...) вообще. Тут нет проблемы", - приводит портал слова президента в ответ на соответствующий вопрос. При этом Трамп назвал поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву "обычным делом" и выразил недоумение в связи с сообщениями СМИ на тему этого визита.

"Рэтклифф видится со своим российским коллегой раз в каждые шесть месяцев или раз каждый год. У них очень хорошие отношения. Он не передавал сообщений, и ничего необычного не было", - подчеркнул Трамп.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, отчетность и новости компаний. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 203 тыс., сообщило в четверг министерство труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 207 тыс., а не 206 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 208 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

В корпоративном секторе основное внимание трейдеров было сосредоточено на отчетности Nvidia, которая увеличила чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале вдвое, а также дала сильный прогноз. Интернет-издание The Information со ссылкой на источники также сообщило, что чипмейкер покупает репозиторий ИИ-моделей Hugging Face за $12,9 млрд. Капитализация Nvidia по итогам торгов выросла на максимальные с апреля 2025 года 8,7%, или $442 млрд.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,03%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США 28 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Австралии и Японии подрастают на 0,4-0,8%, в то время как фондовые индексы материкового Китая и Южной Кореи снижаются на 0,1-1%.

Мировые цены на нефть 28 августа утром умеренно снижаются после заметного повышения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,55%, до $89,21 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,51%, до $83,1 за баррель.

США давали понять посредникам в диалоге с Ираном, что не считают нужным возобновлять действие меморандума о взаимопонимании, сообщила в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам лиц, знакомых с темой, администрация США неоднократно говорила посредникам, что не в ее интересах снова соблюдать условия меморандума, достигнутого с Тегераном в июне", - информирует издание. Его собеседники уточнили, что Трамп потерял интерес к меморандуму и теперь хочет проверить, принесет ли успех "стратегия экономического удушения Ирана".

Вместе с тем, по информации газеты, посредники также пытаются убедить Иран смягчить свои требования. Однако, по словам источников, визит в Тегеран на прошлой неделе командующего ВС Пакистана Асима Мунира оказался малоэффективен. Последующая поездка главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди также не дала однозначного результата. При этом, уточнили собеседники газеты, Вашингтон критиковал Оман за чрезмерные, по мнению американских властей, уступки Ирану.

Ранее в четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что не стоит ожидать открытия Ормузского пролива без удовлетворения условий его страны.