В Германии урожай яблок в 2026 году сократится на 17,9%, сливы - на 3,9%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Германские производители фруктов ожидают, что в 2026 году урожай яблок составит приблизительно 934 тысячи тонн.

По предварительной оценке Федерального статистического управления Destatis, это будет снижение на 52,9 тысячи тонн (на 5,4%) по сравнению со средним показателем за последние десять лет (2016-2025 годы).

Относительно исключительно хорошего прошлогоднего урожая снижение составит 17,9%, добавил Destatis.

Яблоки выращивают на площади 32,7 тысчст гектаров. Исходя из этого, ожидается средний урожай около 28,6 тонны с гектара в этом году.

Урожай будет меньше из-за нескольких волн жары и продолжительной засухи весной и летом. Многие яблоки опадают раньше времени, остаются очень маленькими или имеют признаки солнечных ожогов. Кроме того, некоторые фруктовые хозяйства сообщают о повреждениях от града, в некоторых случаях приводящих к почти полному уничтожению урожая.

В 2026 году ожидается увеличение урожая слив на 11,5% относительно среднего объема за последнее десятилетие - до 499,3 тысячи тонн. Тем не менее по сравнению с 2025 годом он будет на 3,9% ниже.

Исходя из площади посевов около 4,1 тысячи гектаров, ожидаемая средняя урожайность слив составит примерно 12 тонн с гектара.

Урожай черешни ожидается на уровне 40,3 тысячи тонн, что на 20,5% выше объема за десятилетие и на 8,2% больше прошлогоднего показателя. Вишни будет собрано около 10,8 тысячи тонн (снижение на 6,8% и рост на 9,6% соответственно).