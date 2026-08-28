ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Маркетплейсы смогут справиться с последствиями ударов по логистической инфраструктуре благодаря сохранению потребительского спроса, налоговым мерам и уменьшению скидок, ВТБ не ждет значимого дорезервирования их кредитов, несмотря на возможное краткосрочное ухудшение финансовых показателей интернет-площадок, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

В результате атак БПЛА с 18 июля повреждения получили ряд крупных логистических объектов Wildberries-Russ в разных регионах РФ. А начиная с 22 августа пострадали сразу несколько логистических объектов Ozon.

По мнению Пьянова, ситуация с логистической инфраструктурой маркетплейсов может привести к краткосрочному падению выручки, кредитного качества, но даже в стрессовом сценарии всего лишь переводит этих заемщиков из категории первоклассной в категорию нормальной в нынешних макроэкономических условиях.

"По влиянию на банковский сектор разные события имеют разный уровень отрицательного эффекта. Фактор первого порядка для банков - выпадение значимых долей складов. Возмещение этих выпавших площадей потребует инвестиций и будет негативно влиять на свободный денежный поток. Фактор второго порядка - это утрата собственного товара и товаров селлеров. Фактор третьего порядка - перестраивание логистической инфраструктуры, что будет требовать инвестиций и повлияет на маржинальность по EBITDA. Некоторое снижение метрик будет наблюдаться в 2027 году, но они не приведут к многократному долгу компаний", - отметил он.

"Почему мы считаем, что эти чрезвычайные события окажутся посильными для маркетплейсов, и что будет выступать источником для восстановительных инвестиций и инвестиций в перестройку логистических маршрутов. Во-первых, это сохранение потребительского спроса и работа маркетплейсов для его удовлетворения. Во-вторых, утвержденные правительством налоговые меры - и это мощная мера. Наконец, нормализация ценовой конкуренции будет приводить к уменьшению скидок со стороны маркетплейсов для конечного потребителя, что также станет значимым источником для восстановительных инвестиций", - добавил топ-менеджер ВТБ.

Сами маркетплейсы за реструктуризациями кредитов не обращались, заявки поступают только от селлеров, уточнил он. Заявки селлеров на реструктуризацию в ВТБ оцениваются в сотни миллионов рублей. "Эта величина для баланса банков небольшая, хотя в плане влияния на отдельные человеческие судьбы - значимая", - отметил Пьянов.

Он заявил, что ВТБ не ждет значимых дорезервирований кредитов. "С точки зрения моделирования под резервы по МСФО, краткосрочные просадки будут восстановлены на среднем и долгосрочном горизонте. По пруденциальным резервам Банк России установил, что пострадавшие селлеры и компании-маркетплейсы до конца этого года свободны от классификации реструктуризации как вынужденной и де-факто от дальнейшего пруденциального резервирования. Соответственно, этот фактор слабее влияет на банковский сектор", - отметил первый зампред ВТБ.