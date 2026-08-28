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Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

Параметры SPO банка принципиально не пересматривались

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Срок сделки ВТБ с группой Wildberries-Russ (RWB) сдвинулся с августа на сентябрь, параметры допэмиссии, которую банк планирует под нее, принципиально не пересматривались: объем привлечения оценивается в 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в ВБ-банке и финтех-активах – сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями", - сказал Пьянов.

В результате атак БПЛА с 18 июля повреждения получили ряд крупных логистических объектов Wildberries-Russ в разных регионах РФ.

"Если говорить о допэмиссии, то ее параметры принципиально не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется. Допэмиссия для целей приобретения будет осуществлена в старых диапазонах 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе диапазона", - добавил он.

ВТБ и маркетплейс объявили о стратегическом партнерстве в мае. Первый шаг – покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения владения. Для сделки ВТБ привлечет финансирование на рынке через SPO. Банк по открытой подписке может разместить до 6,292 млрд акций по цене 87 руб. за бумагу. Цена размещения была утверждена годовым собранием акционеров в конце июня.

На этой неделе акции ВТБ обновили исторический минимум, опускались до 49,86 руб. на фоне снижения всего фондового рынка.

"Мы понимаем, что участие розничных инвесторов будет скромным в силу разрыва в цене акций", - заявил Пьянов.

ВТБ Wildberries RWB Wildberries-Russ Дмитрий Пьянов
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