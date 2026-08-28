Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость 100%-го пакета акций АО "Салаватнефтемаш" составляет 1 млрд 916 млн рублей, говорится в отчете оценщика ООО "ЭсАрДжи Консалтинг".

В пакет входят 21 млн 468 тыс. 100 акций.

Согласно второму отчету оценщика, стоимость 100-й доли в ООО "РемЭнергоМонтаж" составляет 46 млн рублей.

Оба предприятия входили в перечень башкирских компаний, взысканных в доход государства у бывшего менеджера группы "Газпром" Алексея Митюшова.

Как сообщалось, в июле текущего года правительство РФ включило в план приватизации на 2026-2028 годы три башкирские компании из этого перечня: 100% акций АО "Салаватнефтемаш", а также 100% долей ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство – РФ и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.

Как сообщалось, в апреле 2025 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход РФ с Митюшова акции и доли промышленных предприятий в Башкирии. По мнению истца, фигурант дела использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем.