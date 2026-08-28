Поиск

Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость 100%-го пакета акций АО "Салаватнефтемаш" составляет 1 млрд 916 млн рублей, говорится в отчете оценщика ООО "ЭсАрДжи Консалтинг".

В пакет входят 21 млн 468 тыс. 100 акций.

Согласно второму отчету оценщика, стоимость 100-й доли в ООО "РемЭнергоМонтаж" составляет 46 млн рублей.

Оба предприятия входили в перечень башкирских компаний, взысканных в доход государства у бывшего менеджера группы "Газпром" Алексея Митюшова.

Как сообщалось, в июле текущего года правительство РФ включило в план приватизации на 2026-2028 годы три башкирские компании из этого перечня: 100% акций АО "Салаватнефтемаш", а также 100% долей ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство – РФ и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.

Как сообщалось, в апреле 2025 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход РФ с Митюшова акции и доли промышленных предприятий в Башкирии. По мнению истца, фигурант дела использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем.

Салаватнефтемаш РемЭнергоМонтаж Алексей Митюшов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

 Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

 ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

Подтверждена гибель 15 человек на Амурском ГХК

Есть ли потенциал у "народного капитализма"?

 Есть ли потенциал у "народного капитализма"?
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11433 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов