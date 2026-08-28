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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии составила 430,9 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 418 млрд руб. Наиболее близок был "Финам", ожидавший чистую прибыль в 431 млрд руб.

Выручка компании за отчетный период выросла на 8%, до 2,06 трлн руб. (консенсус - 2,1 трлн руб.), EBITDA составила 815,3 млрд руб. (консенсус - 782 млрд руб.).

ЛУКОЙЛ
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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

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