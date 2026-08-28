Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

Фото: Samsung

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700, пишет Bloomberg.

Он на $50 дороже предшественника и будет доступен у ряда мобильных операторов 3 сентября, а Samsung и другие ритейлеры запустят продажи на следующий день.

Galaxy S26 FE оснащен 12 ГБ оперативной памяти и процессором MediaTek - менее мощным, чем чип от Qualcomm в стандартной версии S26. Камера нового телефона хуже, чем у более дорогих моделей Samsung, и в нем меньше встроенных ИИ-функций.

Экран имеет диагональ 6,7 дюйма и обновляется с частотой 120 Гц, а батарея заряжается до 69% примерно за полчаса.

При этом Galaxy S26 FE имеет минимум одно преимущество перед более продвинутыми моделями Samsung. Он поддерживает новейшее программное обеспечение компании и работает на операционной системе One UI 9 на базе Android 17, тогда как S26, S26 Plus и S26 Ultra пока остаются на One UI 8.5.

Акции Samsung подешевели на 3,4% по итогам торгов в пятницу.