ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в два раза увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО) и в четыре раза для ломбардов, следует из опубликованного проекта указания регулятора.

Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа. При этом ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных денег из кассы для МФО и ломбардов (их обособленных подразделений) - 1 млн рублей .

Проект указания увеличивает лимит выдачи наличных для МФО до 100 тыс руб., а для ломбардов - до 200 тыс. руб. по одному договору займа. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы для МФО и ломбардов вырастет до 2 млн рублей.

Документ также увеличивает лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) с 300 тыс руб. до 1 млн руб. Ежедневный лимит вырастет с 2 млн руб. до 4 млн руб.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 11 сентября 2026 года.