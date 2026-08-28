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Акции "Газпром нефти" подорожали на 5,3% после публикации финотчета и рекомендации СД по дивидендам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рост акций "Газпром нефти" в ходе торгов на Московской бирже в пятницу достиг 5,3% (бумаги подорожали до 506,55 рубля за штуку) после публикации финансового отчета за II квартал 2026 года и рекомендации совета директоров компании дивидендов за первое полугодие.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО во втором квартале 2026 года составила 190,321 млрд рублей по сравнению с 57,828 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Рынок ожидал этот показатель в среднем на уровне 170 млрд рублей. Показатель "скорректированная EBITDA" в отчетном периоде - 417,701 млрд рублей по сравнению с 238 млрд рублей годом ранее. Отношение чистого долга к EBITDA за второй квартал сократилось до 1,14 с 1,27.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить за первое полугодие 2026 года промежуточные дивиденды в размере 42,51 рубля на акцию, сообщил эмитент. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рынок ожидал, что выплаты составят в среднем 39,2 рубля на акцию (в интервале от 31 до 43 рублей).

Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Ранее традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. При этом последние два года коэффициент выплат был выше и в отдельные периоды достигал 75%. Аналитики связывали это с необходимостью повышения ликвидности материнской компании.

Газпром нефть
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