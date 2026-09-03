Президент Индонезии пригласил компании из РФ к геологоразведке на новых участках

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Индонезия приглашает компании из России к геологоразведке на новых участках полезных ископаемых, проявляет интерес к ее технологиям в области сжижения природного газа, сообщил президент страны Прабово Субианто.

"Мы обсуждаем сотрудничество с российскими группами в части разработки совместных проектов, строительства НПЗ, терминалов для хранения энергоносителей. Сейчас мы активно занимаемся СПГ. В некотором смысле мы, наверное, напрямую в российском газе не нуждаемся, но технологии - им мы открыты", - сказал Субианто.

Он отметил, что в Индонезии сейчас открыто 130 участков полезных ископаемых для разведки.

"И мы приглашаем российские компании, обладающих соответствующими технологиями, вести разведку этих 130 участков. Обсуждение у нас идет очень хорошо сейчас. Сегодня, по-моему, был подписан меморандум о взаимопонимании между нашей компанией, производящей удобрения, и одной из крупнейших компаний аналогичного профиля в России. И речь идет о совместных инвестициях в проекты, которые как раз предусматривают совместное производство удобрений, используя в качестве сырья природный газ, поступающий из России, с Дальнего Востока", - сказал лидер Индонезии.

Субианто также отметил, что сотрудничество с Россией также протекает в сфере горнорудной промышленности.

"Сейчас мы работаем с крупнейшей алюминиевой компанией мира "Русалом". "Русал" очень серьезно зашел в Индонезию. Сейчас они строят соответствующие мощности вместе с индонезийскими компаниями", - добавил президент.

Ранее совместное предприятие "Роснефти" и индонезийской госкомпании Pertamina запланировало строительство НПЗ Tuban на острове Ява. Предполагалось, что проектная мощность первичной переработки нефти составит до 15 млн тонн в год, нефтехимического комплекса - более 1 млн тонн в год по этилену и 1,3 млн тонн в год по производству ароматических углеводородов.