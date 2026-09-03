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Сбербанк рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 года

Сбербанк рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 года
Фото: Роман Демьяненко/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк рассчитывает в 2026 году заработать больше, чем в 2025 году, по-прежнему намерен направить 50% прибыли на дивиденды, сказал глава банка Герман Греф.

"Время очень волатильное, не хочу сейчас называть конкретные цифры, потому что всегда присутствует большая волатильность ситуации в банковском бизнесе. Мы говорим о том, что в этом году мы должны заработать больше, чем в предыдущем году, и мы инвесторам пообещали, что наша доходность на капитал будет не ниже, чем 22%. Собственно говоря, кто умеет считать, может примерно прикинуть, какой уровень прибыли мы в этом году собираемся получить. Очень надеемся, что наши планы все будут выполнены, несмотря на достаточно сложную ситуацию", - сказал Греф.

По его словам, банк создаст резервы по кредитам маркетплейсам, но это не помешает ему по итогам 2026 года заработать рекордную прибыль.

"У нас есть ещё один показатель - достаточность капитала на уровне 13,3%. Если достаточность капитала соответствует этому нормативу, то мы выплачиваем 50% (от прибыли в виде дивидендов - ИФ). В этом году у нас такие же планы. У нас нет ожиданий, что мы не сможем выплачивать дивиденды в силу нехватки капитала. Поэтому в следующем году пока, я всегда делаю оговорку, мы надеемся получить и рекордную прибыль, и заплатить рекордные дивиденды на уровне 50%", - отметил Греф.

"Что касается банковского сектора, то для сектора этот год складывается в целом неплохо. Главная составляющая - это, конечно, маржа. По нашим оценкам, в этом году банковский сектор заработает порядка 4 трлн рублей, что больше чем прошлогодние цифры, там было порядка 3,5 трлн. При этом такая маржинальность сохраняться не будет, во II полугодии видим, что маржа будет сокращаться ", - добавил он.

Сбербанк в первом полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% - до 1,019 трлн рублей.

В 2025 году банк нарастил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.

Герман Греф Сбербанк
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