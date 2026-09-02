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Повреждения крупных складов подогрели интерес к небольшим помещениям и цены в этом сегменте

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новый раунд региональных опросов предприятий, которые регулярно проводятся территориальными управлениями Банка России, показал, как на малый и средний бизнес повлияли новые внешние факторы – дефицит топлива и повреждения логистической инфраструктуры, и как компании адаптировались к меняющимся условиям.

Для подготовки очередного регионального доклада ЦБ опросил 15,2 тыс. предприятий.

Как говорится в документе, в августе предприятия стали чаще совершать поставки со своих складов в связи с повреждением крупных складских комплексов. По оценкам экспертов, выросло число запросов на небольшие помещения и недвижимость для обработки заказов, а также увеличились арендные ставки в этом сегменте. Интерес к большим площадям со стороны представителей онлайн-торговли локально сохраняется, в том числе в связи с ростом заказов и необходимостью перестраивать логистику.

Ситуация на рынке моторного топлива повлияла на бизнес в большинстве макрорегионов, отмечает ЦБ. Ограниченное предложение топлива и рост цен на него увеличивали издержки субъектов МСП и риски вынужденного простоя. Так, некоторые транспортные компании из Марий Эл из-за нехватки топлива изменили маршруты перевозок и отказались от поездок на дальние расстояния. В Хабаровском крае производство консервированной овощной продукции в июле было приостановлено на две недели из-за отсутствия топлива для производственных котлов.

Нарушение работы отдельных логистических центров привело к финансовым потерям субъектов МСП, работающих через онлайн-платформы. В ответ на возросшие в последние месяцы риски предприятия оперативно перестраивали бизнес-модели, снижая зависимость от инфраструктуры маркетплейсов и диверсифицируя каналы сбыта, говорится в докладе. Компании и предприниматели, в том числе из Бурятии, Владимирской, Кировской, Ленинградской, Рязанской и Ульяновской областей, переходили на использование собственных складских помещений, альтернативных логистических операторов и переориентировались на прямые продажи. Также для пострадавших предпринимателей внедрялись меры поддержки как на уровне правительства в виде отсрочки по уплате налогов и отмены проверок, так и со стороны самих маркетплейсов в виде снижения тарифов.

При этом субъекты МСП оперативно перестраивали логистические цепочки и производственные процессы. Например, производитель трансформаторных электроподстанций и электрооборудования в Ленобласти для снижения логистических расходов минимизировал рейсы за счет укрупнения заказов у поставщиков и более компактной упаковки готовой продукции.

Сложная ситуация с топливом ограничивала возможности предприятий ЮФО менять экспортные маршруты в ответ на инфраструктурные риски. Так, крупный ростовский экспортер сельскохозяйственной продукции отмечает, что не может перейти на доставку продукции автотранспортом в направлении морских портов других регионов, сказано в докладе.

В Уральском ФО отчасти из-за атак на складскую инфраструктуру несколько замедлился рост электронной торговли, отмечает ЦБ. В то же время, увеличение оборота розницы, платных услуг и общественного питания на Урале было частично обусловлено сокращением туризма: отказавшись от поездок, люди тратили средства на потребление в своих регионах.

В целом в сегменте платных услуг рост спроса замедлился. Это было связано как с более бережливым поведением потребителей, так и с действием таких временных факторов, как перебои с автомобильным топливом и логистические трудности, говорится в докладе.

Налоговые издержки

Изменения в налоговом законодательстве, которые вступили в силу в 2026 г., отразились на деятельности бизнеса, констатирует ЦБ в своем докладе. По данным опросов Банка России, около 20% малых предприятий начали платить НДС - в первую очередь это предприятия транспорта, услуг и торговли.

Некоторые субъекты МСП отмечают, что охлаждение потребительского спроса ограничивает возможности переноса возросших издержек в конечные цены для потребителей. Согласно опросу, почти каждое второе предприятие не смогло перенести возросшую налоговую нагрузку в цены. Например, предприятие торговли в Алтайском крае работает по договорам с зафиксированными на текущий год ценами. Для минимизации издержек около трети участников опроса перешли на более бюджетное сырье и материалы - чаще всего в строительстве и транспорте, пересмотрели планы по индексации зарплат в сторону уменьшения (преимущественно в сфере услуг). Предприятия торговли дополнительно отмечали сокращение персонала и ассортимента продукции.

Сельскохозяйственный сектор сокращает расходы и ищет новые ниши. ЦБ приводит в пример крестьянское хозяйство в Ставропольском крае, которое для снижения издержек рассматривает переход на поверхностную обработку почвы вместо вспашки.

ЦБ РФ Банк России
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