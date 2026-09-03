Поиск

Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цель снижения инфляции в РФ достигается, при этом важно не переохладить экономику, ЦБ и правительству в целом удается реализовывать эту задачу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Самое важное - это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора - Центрального Банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции, мы не могли допустить никакого гипервсплеска (цен - ИФ), такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3% (по расчетам Минэкономразвития, на 31 августа - ИФ), цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали", - сказал он.

"Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл (экономического роста - ИФ), пора придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Об этом с экспертами можно говорить бесконечно. Но наша главная задача - это создать условия для частного инвестирования", - отметил Путин.

"И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному Банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведёт к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс полтора-два года назад", - заявил президент.

Хроника 07 июня 2024 года – 03 сентября 2026 года Инфляция в России
Владимир Путин ВЭФ Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

 Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

За ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

 Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Пожар произошел на территории завода в Подмосковье из-за попадания туда дрона

Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

 Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

 Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

 Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

 Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

"Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"

 "Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11531 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов