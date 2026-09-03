Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цель снижения инфляции в РФ достигается, при этом важно не переохладить экономику, ЦБ и правительству в целом удается реализовывать эту задачу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Самое важное - это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора - Центрального Банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции, мы не могли допустить никакого гипервсплеска (цен - ИФ), такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3% (по расчетам Минэкономразвития, на 31 августа - ИФ), цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали", - сказал он.

"Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл (экономического роста - ИФ), пора придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Об этом с экспертами можно говорить бесконечно. Но наша главная задача - это создать условия для частного инвестирования", - отметил Путин.

"И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному Банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведёт к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс полтора-два года назад", - заявил президент.