Мантуров надеется, что указ о временном управлении применять не придется

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Решений о введении временного управления отдельными критическими объектами для обеспечения их защиты или восстановления пока нет, и правительство рассчитывает, что регламентирующий такую практику президентский указ применять не придётся, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока никто ещё в управление ничего не забирал. Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать (для защиты и восстановления объектов - ИФ)", - сказал он.

"Я очень рассчитываю, что его не потребуется применять. Указ не для того, чтобы завтра пойти и у кого-то что-то забрать. Точно такой цели нет ни у кого", - добавил первый замглавы правительства.

Мантуров напомнил, что указ предполагает точечное применение и решение по каждому объекту будет приниматься отдельно. То же самое касается и мер поддержки пострадавшим от атак предприятиям.

"Если произойдут повреждения какие-то, мы будем по каждой конкретной отрасли, по предприятиям определяться отдельно", - ответил он на вопрос о том, готовятся ли правительством какие-то общеотраслевые меры поддержки на случай ущерба от атак.

Комментируя вопрос о готовности государства оказать компаниям поддержку для обеспечения защиты, Мантуров сказал: "Мы и так это делаем. Есть комплексные региональные планы, в которых прописаны все требования, условия по каждому региону по отдельности. Все эти планы утверждены, у каждого региона постоянно действующий региональный штаб".