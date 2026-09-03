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Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда
Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Акции производителя промышленных вентиляторов АО "Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" (АМЗ "Вентпром", Свердловская область) перешли в доход государства в рамках решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Национализация состоялась, акционером нашего предприятия сейчас стало государство. Работаем в обычном режиме, ничего у нас не поменялось, кроме акционера", - сказал представитель компании.

Он уточнил, что государству перешла 100%-я доля предприятия. Данное решение было вынесено Ленинским районным судом Екатеринбурга 17 августа.

Между тем, согласно картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга, 17 августа им было вынесено решение по делу "о запрете деятельности общественных объединений, не являющихся юридическими лицами", где АО "Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступало в качестве заинтересованного лица. Истцом являлся заместитель прокурора Свердловской области. Среди ответчиков значатся Олег Владимирович Горшков (полный тезка одного из предыдущих собственников предприятия) и другие. Кроме того, в качестве заинтересованных лиц по делу указаны, в том числе Google LLC (в лице ООО "Гугл"), Росимущество, Роскомнадзор. В рамках дела вынесено более 20 исполнительных листов.

Согласно отчету предприятия за 2025 год, чистая прибыль "Вентпрома" по РСБУ составила 139,13 млн рублей, что в 5,7 раза превышает показатель 2024 года, выручка увеличилась на 5,7% - до 3,03 млрд рублей.

АМЗ "Вентпром" - производитель вентиляторов главного проветривания для шахт, тоннелей и метрополитенов. Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2018 года, Олегу Горшкову принадлежало 27,9% акций АО. Позднее информация о владельцах предприятия не раскрывалась.

Свердловская область Вентпром Екатеринбург
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 Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

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