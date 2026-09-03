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Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Затраты компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) измеряются десятками миллиардов рублей; недавний указ о введении внешнего управления на объектах критической инфраструктуры направлен на стимулирование таких инвестиций, а не на национализацию предприятий, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Восточного экономического форума" (ВЭФ).

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"Не было никаких обязательств предприятия защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. В мыслях не было у государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились", - сказал Путин.

Он отметил, что инвестиции в защиту объектов требуют "приличных денег".

"Я скажу: одна крупная компания, вот вчера-позавчера разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройство специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идёт речь. В этом и только в этом смысл и цель указа", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что на нефтеперерабатывающих предприятиях остается провести около 10% ранее запланированных ремонтных работ.

Как сообщалось, в конце августа Путин подписал указ №604, согласно которому объекты критической инфраструктуры (КИ), владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Среди оснований для таких мер в документе упомянуто "выявление неэффективности мероприятий", направленных на пресечение угроз нападения с использованием БПЛА, а также "невосстановление или несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов КИ.

Под КИ понимаются объекты ТЭК, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры (включая транспортно-логистические комплексы), энергетики (в том числе атомной), жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные, "а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности РФ и жизнедеятельности населения".

Временное управление может быть введено в отношении всего или части находящегося в России движимого/недвижимого имущества хозяйствующего суъбекта (им может быть как российское юридическое/физическое лицо, так и иностранные организации/граждане), принадлежащих ему ценных бумаг/долей в капиталах юрлиц, а также имущественных прав.

Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, но по поручению президента правительство может наделить этими функциями иное лицо. Расходы на временное управление профинансируют из доходов от использования имущества.

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