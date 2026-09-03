Рубль перешел к укреплению после сообщения Минфина о сокращении покупки валюты в сентябре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг, рубль, напротив, развернулся вверх и повышается на новостях о параметрах операций Минфина РФ с валютой/золотом в сентябре в рамках бюджетного правила.

Курс юаня составил 12,901 руб. в 12:14 по Москве, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 2,07 копейки ниже уровня действующего официального курса. Ранее в ходе торгов курс юаня рос до 12,986 руб.

Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 августа по 4 сентября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 136,17 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 6,5 млрд рублей.

ЦБ РФ во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 сентября по 6 октября 2026 года сократит покупку валюты до 1,92 млрд рублей (с 7 августа по 4 сентября покупает ее объемом 5,92 млрд рублей в день).