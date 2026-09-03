Поиск

Рубль перешел к укреплению после сообщения Минфина о сокращении покупки валюты в сентябре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг, рубль, напротив, развернулся вверх и повышается на новостях о параметрах операций Минфина РФ с валютой/золотом в сентябре в рамках бюджетного правила.

Курс юаня составил 12,901 руб. в 12:14 по Москве, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 2,07 копейки ниже уровня действующего официального курса. Ранее в ходе торгов курс юаня рос до 12,986 руб.

Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 августа по 4 сентября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 136,17 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 6,5 млрд рублей.

ЦБ РФ во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 сентября по 6 октября 2026 года сократит покупку валюты до 1,92 млрд рублей (с 7 августа по 4 сентября покупает ее объемом 5,92 млрд рублей в день).

Минфин РФ Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбер нарастил резервы по долгу Wildberries, по Ozon пока необходимости нет

Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей

Минфин РФ с 7 сентября уменьшит покупку валюты/золота до 2,5 млрд руб. в день

НМГ купила контрольный пакет ИД "Комсомольская правда"

 НМГ купила контрольный пакет ИД "Комсомольская правда"

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

 Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

 Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

Панда-облигации рассматриваются как источник финансирования совместных проектов РФ и КНР

Мантуров надеется, что указ о временном управлении применять не придется

Сбербанк рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 года

 Сбербанк рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 года

Повреждения крупных складов подогрели интерес к небольшим помещениям и цены в этом сегменте
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11533 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов