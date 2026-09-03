Оценка Минэкономразвития по инфляции в РФ в 2026 году близка к прогнозу ЦБ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Оценка Минэкономразвития по инфляции в РФ в 2026 году близка к прогнозу ЦБ (6-7%), министерство уточнит свой апрельский макропрогоз в установленные сроки (в середине сентября - ИФ), заявил "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума.

"Подготовка макропрогноза завершается, документ будет представлен в установленные сроки (в середине сентября - ИФ)", - сказал министр.

"Наши оценки инфляции в 2026 году близки прогнозу ЦБ", - ответил он на вопрос о новом прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2026 году.

Как сообщалось, ЦБ ожидает инфляцию в РФ в 2026 году в интервале 6-7%. Апрельский прогноз Минэкономразвития предполагал инфляцию в 2026 году на уровне 5,2%, но в сентябре очевидно будет повышен.

Как сообщалось, по данным Росстата, с начала года к 31 августа цены выросли на 4,67%. Годовая инфляция к 31 августа, по оценке Минэкономразвития, выросла до 6,32% с 5,98% на конец июля (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

В 2027 году и ЦБ, и Минэкономразвития прогнозируют инфляцию на уровне 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2026 году составляет 6,6% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), в 2027 году - 4,7% (4,6% по опросу месяц назад).