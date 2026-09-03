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Костин считает, что ЦБ РФ продолжит плавно снижать ключевую ставку

Костин считает, что ЦБ РФ продолжит плавно снижать ключевую ставку
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вектор денежно-кредитной политики (ДКП) не должен поменяться, ключевая ставка продолжит плавно снижаться, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Даже это важнее, мне кажется, вектор. На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет, она будет всё время постоянно понемножку спускаться. Мы, наверное, хотели бы видеть немножко более активные шаги Центрального банка. Думаю, они будут достаточно осторожными", - сообщил Костин в интервью ИС "Вести".

Компании тоже хотели бы увидеть более активное смягчение денежно-кредитной политики, пока с периодом высоких ставок справляются, отметил глава ВТБ.

"Тот факт, что уже несколько лет мы имеем высокую ставку, это тяжело. У нас до этого были высокие ставки, но они отскакивали очень быстро. Пока компании держат эту ставку, мы помогаем там, где это проблемно, мы понимаем, мы не первый раз проходили достаточно такие тяжёлые периоды в этой сфере. Мы ожидаем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее уже", - заявил Костин.

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