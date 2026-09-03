Решетников сказал, что экономика РФ проходит этап структурной трансформации

Главные усилия направлены на запуск нового инвестцикла, отметил глава Минэкономразвития

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ в настоящее время проходит этап структурной трансформации после нескольких лет активного роста, главные усилия сейчас направлены на запуск нового инвестиционного цикла, заявил "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума.

"Российская экономика проходит этап структурной трансформации после нескольких лет активного роста", - ответил он на вопрос о текущей ситуации в экономике.

"Усилия правительства сфокусированы на выполнении задачи, поставленной президентом страны,- запуск нового инвестцикла", - подчеркнул Решетников.

По его словам, текущая оценка Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2026 году составляет порядка 0,6%, "сейчас завершается подготовка нового макропрогноза (на 2026-2029 годы - ИФ), документ будет представлен в установленные сроки (в середине сентября - ИФ)".