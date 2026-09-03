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Путин ожидает постепенного восстановления фондового рынка РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ожидает постепенного восстановления российского фондового рынка.

"Фондовый рынок, конечно, это один из важнейших инструментов того, чтобы экономика развивалась. Да, мы понимаем, сейчас он в небольшом минусе, но я уверен, все будет постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономических показателей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Ранее президент поручил обеспечить рост капитализации российского фондового рынка к 2030 году до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. По итогам 2025 года этот показатель составлял 25% ВВП, сейчас он находится в районе 20%.

Председатель набсовета МосБиржи Сергей Швецов в июне обращал внимание, что в номинальном выражении для выполнения президентского поручения теперь необходимо увеличить капитализацию фондового рынка вчетверо, тогда как ранее речь шла об утроении. В июле замминистра финансов Иван Чебесков говорил, что Минфин работает над предложениями по дополнению плана развития рынка для его вывода на нужную траекторию.

Владимир Путин
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