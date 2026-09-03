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Новак заявил об обеспеченности внутреннего рынка дизтопливом и авиакеросином

Дефицит бензина есть, но небольшой, отметил вице-премьер РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский топливный рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, имеется небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается с учетом ввода в эксплуатацию НПЗ и наличия импорта как из ближнего, так и дальнего зарубежья, сказал в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином. Что касается автомобильного бензина 92, 95, 98, разные марки, здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой", - сказал он.

"Мы наблюдаем определенные перебои, но если говорить о динамике, то на этой неделе с учетом ввода в эксплуатацию ряда заводов в конце августа, в начале сентября ситуация несколько уже улучшилась. Правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать, в том числе и рынок автомобильного бензина. Буквально на днях было принято решение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива, по бензину принято решение запретить экспорт до конца января 2027 года. Работаем с компаниями по привлечению дополнительного ресурса бензина от наших дружественных стран - из ближнего зарубежья и дальнего зарубежья уже первые поставки пошли, и они наполняют рынок. Поэтому вся необходимая работа будет дальше вестись с тем, чтобы рынок сбалансировался", - добавил Новак.

Александр Новак
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